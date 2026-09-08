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Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента по внутренней политике и коммуникациям

8 Сентября 2026, 18:27
АВТОР
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Ukimet 8 Сентября 2026, 18:27
8 Сентября 2026, 18:27
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Фото: Ukimet

Указом Главы государства Эльдар Сейдахметович Толганбаев назначен помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

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