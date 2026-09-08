Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента по внутренней политике и коммуникациям

\u0423\u043a\u0430\u0437\u043e\u043c \u0413\u043b\u0430\u0432\u044b \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 \u042d\u043b\u044c\u0434\u0430\u0440 \u0421\u0435\u0439\u0434\u0430\u0445\u043c\u0435\u0442\u043e\u0432\u0438\u0447 \u0422\u043e\u043b\u0433\u0430\u043d\u0431\u0430\u0435\u0432 \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0438 \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d \u043f\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0439 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0435\u0442 BAQ.KZ \u0441\u043e \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0410\u043a\u043e\u0440\u0434\u0443.