Елдос Сметов завоевал серебро на Азиатских играх в Японии
30 Сентября 2026, 13:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
30 Сентября 2026, 13:5930 Сентября 2026, 13:59
234Фото: НОК РК
Лидер мужской сборной Казахстана по дзюдо Елдос Сметов стал серебряным призёром Азиатских игр, которые проходят в японском Айти-Нагое.
Как прошёл финал
В финальной схватке весовой категории до 60 кг казахстанский дзюдоист встретился с представителем Японии Хаято Кондо.
По итогам поединка победу одержал японский спортсмен. Таким образом, Елдос Сметов завершил выступление на Азиатских играх с серебряной медалью.
Вторая медаль Сметова на Азиаде
Для Елдоса Сметова это уже вторая медаль Азиатских игр.
Ранее казахстанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Играх в Инчхоне в 2014 году.
Таким образом, Сметов пополнил свою коллекцию наград Азиатских игр серебром на соревнованиях в Японии.
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 октября
- Путь к Туркменистану сократят почти втрое: что происходит на трассе в Мангистау
- Сдать старую машину и получить скидку на новую: что известно о программе в Алматы
- 583 казахстанок обязали вернуть декретные: почему фонд требует деньги обратно
- «Погибшая неоднократно обращалась в полицию»: четверо экс-полицейских взяты под стражу