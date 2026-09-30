Елдос Сметов завоевал серебро на Азиатских играх в Японии

Лидер мужской сборной Казахстана по дзюдо Елдос Сметов стал серебряным призёром Азиатских игр, которые проходят в японском Айти-Нагое.

Как прошёл финал

В финальной схватке весовой категории до 60 кг казахстанский дзюдоист встретился с представителем Японии Хаято Кондо.

По итогам поединка победу одержал японский спортсмен. Таким образом, Елдос Сметов завершил выступление на Азиатских играх с серебряной медалью.

Вторая медаль Сметова на Азиаде

Для Елдоса Сметова это уже вторая медаль Азиатских игр.

Ранее казахстанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Играх в Инчхоне в 2014 году.

Таким образом, Сметов пополнил свою коллекцию наград Азиатских игр серебром на соревнованиях в Японии.