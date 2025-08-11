Электричество для школ и больниц шло майнерам: в ВКО раскрыли схему на 9 млрд
В регионе выявили незаконную продажу электроэнергии.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области совместно с ДКНБ пресёк факт незаконной реализации электроэнергии на сумму свыше 9 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
По действующему законодательству, поставка электроэнергии майнинговым предприятиям допускается только через единого государственного закупщика и в объёме не более 1 МВт·ч. Однако, как установлено в ходе расследования, группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет снабжала майнеров электроэнергией, предназначенной для населения, социальных объектов и стратегических предприятий.
Общий объём потребления превысил 50 МВт·ч, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50–70 тысяч человек.
На доходы, полученные от незаконной деятельности, организатор приобрёл две квартиры в Астане и четыре автомобиля.
По решению суда на имущество наложен арест для возможной конфискации.
Расследование продолжается, остальная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
