Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области совместно с ДКНБ пресёк факт незаконной реализации электроэнергии на сумму свыше 9 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

По действующему законодательству, поставка электроэнергии майнинговым предприятиям допускается только через единого государственного закупщика и в объёме не более 1 МВт·ч. Однако, как установлено в ходе расследования, группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет снабжала майнеров электроэнергией, предназначенной для населения, социальных объектов и стратегических предприятий.

Общий объём потребления превысил 50 МВт·ч, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50–70 тысяч человек.

На доходы, полученные от незаконной деятельности, организатор приобрёл две квартиры в Астане и четыре автомобиля.

По решению суда на имущество наложен арест для возможной конфискации.

Расследование продолжается, остальная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.