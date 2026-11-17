168,8 млн кВт·ч – цифра немалая. Именно столько электроэнергии сотрудники таджикских распределительных сетей незаконно приписали потребителям за девять месяцев 2026 года. В результате ущерб оценили примерно в 51,3 млн сомони, а под ответственность попали почти 500 работников энергетической отрасли.

Как сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на Агентство государственного энергетического надзора при президенте Таджикистана, нарушения выявили в ОАО «Распределительные электрические сети» (РЭС).

По итогам проверок 400 сотрудников привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 259 тысяч сомони. Еще в отношении 89 работников по представлению надзорного ведомства возбудили уголовные дела. На какой стадии находятся расследования и какие решения по ним приняты, пока не сообщается.

Самые крупные объемы приписок обнаружили в Кулябском регионе. Там потребителям незаконно начислили около 78,8 млн кВт·ч электроэнергии, причинив ущерб на 29,17 млн сомони.

В Бохтарском регионе выявили еще 55,88 млн кВт·ч приписок на сумму 12,14 млн сомони.

Нарушения также зафиксировали в других подразделениях РЭС:

в Гулистоне — 11,47 млн кВт·ч на 3,32 млн сомони;

в Истаравшане — 11,54 млн кВт·ч на 2,6 млн сомони;

в городах и районах республиканского подчинения — 9,17 млн кВт·ч почти на 3 млн сомони;

в Душанбе — более 2 млн кВт·ч на 986 тысяч сомони.

При этом в надзорном ведомстве отмечают, что масштабы нарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились примерно на 44,8%. В сообщении также приводится снижение на 41,5 млн сомони.

Получается, несмотря на уменьшение объемов приписок, проблема остается масштабной: речь идет о десятках миллионов сомони ущерба и сотнях сотрудников, оказавшихся под санкциями.