Электрокар Ferrari Luce продали за рекордные $40 млн на аукционе

Первый электромобиль Ferrari Luce продали на благотворительном аукционе RM Sotheby’s в Калифорнии за рекордные $40 млн. Это самая высокая цена, которую когда-либо платили на аукционе за новый автомобиль. Результат оказался почти в 36 раз выше предварительной оценки — аукционный дом ожидал получить за машину более $1,1 млн.

Ferrari Luce представили в мае. Автомобиль стоимостью около €550 тысяч вызвал немало критики из-за необычного дизайна, разработанного командой LoveFrom сэра Джони Айва и Марка Ньюсона. При этом технические характеристики у электрокара впечатляющие: четыре электродвигателя выдают суммарно 1050 лошадиных сил. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,5 секунды, максимальная скорость достигает 310 км/ч, а заявленный запас хода превышает 530 км.

Проданный экземпляр имеет статус «Chassis 0» — это первое серийное шасси в программе Luce. Ferrari специально доработала его для аукциона, превратив машину в уникальный коллекционный экземпляр. Предыдущий рекорд среди новых автомобилей принадлежал Ferrari Daytona SP3 — в 2025 году ее продали за $26 млн. Выручку от нынешней сделки Ferrari направит на образовательные проекты собственного фонда.