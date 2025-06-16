В мае 2025 года в Казахстане на учет поставлено 128,1 тыс. транспортных средств, из которых основную часть составили легковые автомобили - 113 тыс. единиц. Также зарегистрировано 8 тыс. грузовиков, 1,4 тыс. автобусов и 5,7 тыс. единиц мототранспорта, передает BAQ.KZ.

Общее количество зарегистрированных транспортных средств в стране на 1 июня составило 6,3 млн единиц. Из них 86,5% - легковые автомобили, 9,7% - грузовики, 1,9% - автобусы и еще 1,9% - мототехника.

Наиболее популярным видом топлива остаётся бензин - на нём ездит 82% казахстанского автопарка. Также зарегистрирован рост количества машин на дизеле и смешанном топливе - по 7,1% на каждую категорию. Интересно, что число автомобилей, использующих газ, за год выросло на 36,2%.

Особенно впечатляющий скачок зафиксирован в сегменте электромобилей: их количество увеличилось на 66,9% по сравнению с маем прошлого года и достигло 17 164 единиц. Электротранспорт по-прежнему составляет лишь 0,3% от всего автопарка, но темпы роста говорят о растущем интересе казахстанцев к экологичным технологиям.