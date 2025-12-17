НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" внедрило новый цифровой сервис "Оформление доверенности" в мобильное приложение "ЦОН", передает BAQ.KZ.

Нововведение направлено на развитие цифровизации государственных услуг и повышение их доступности для граждан.

Сервис позволяет оформлять электронные доверенности для получения государственных услуг в специализированных ЦОН. В их числе получение готовых документов, регистрация и снятие с учёта транспортных средств, замена или оформление дубликатов техпаспорта и государственных номерных знаков. Процедура полностью переведена в онлайн-формат и занимает несколько минут.

Для подписания электронной доверенности используется электронная цифровая подпись, что обеспечивает юридическую силу документа и защиту персональных данных. Электронный формат исключает необходимость передачи документов третьим лицам и снижает риски недобросовестных действий.

Как отметил председатель правления Госкорпорации "Правительство для граждан" Арман Кенжегалиев, "запуск этого сервиса является важным шагом в развитии цифровой экосистемы государственных услуг. Он делает получение необходимых документов более быстрым, безопасным и удобным, а также снижает вероятность мошеннических схем и вмешательства третьих лиц".

Прямое взаимодействие с государственными информационными системами обеспечивает достоверность и актуальность данных, а также их автоматическую проверку. Для использования сервиса необходимо авторизоваться в мобильном приложении "ЦОН", доступном в App Store и Google Play, с помощью ИИН и номера телефона.

Стоимость оформления одной электронной доверенности составляет 500 тенге. В Госкорпорации подчёркивают, что внедрение сервиса стало очередным шагом к повышению удобства и безопасности получения государственных услуг для граждан Республики Казахстан.