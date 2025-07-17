Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана анонсировало запуск пилотного проекта по внедрению электронной очереди для установления инвалидности и утраты трудоспособности, передает BAQ.KZ. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале "Открытые НПА", и первым регионом, где планируется апробация системы, станет Акмолинская область.

Новая система предполагает автоматическое распределение номеров в очереди, что исключит возможность вмешательства специалистов в процесс и обеспечит полную прозрачность процедур. Главной целью нововведения является сокращение времени ожидания для граждан, устранение коррупционных рисков и обеспечение равного доступа к услугам для всех казахстанцев, независимо от региона проживания.

"Внедрение электронной очереди позволит значительно ускорить процесс регистрации и очередности, а также устранить любые возможные злоупотребления. Мы стремимся к максимальной прозрачности и удобству для граждан", — говорится в проекте.

Проект состоит из двух основных этапов: автоматизация всех процессов, связанных с регистрацией и распределением очередности, а также усиление контроля за соблюдением процедур. Ожидается, что система станет важным шагом в повышении эффективности государственных услуг и в обеспечении более справедливого и быстрого доступа к медицинским услугам для всех граждан.

Публичные обсуждения проекта продлятся до 31 июля 2025 года, и все граждане могут внести свои предложения и замечания. В случае успешного внедрения в Акмолинской области, система может быть распространена на другие регионы страны.