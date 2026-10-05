Электронная очередь на МСЭ: в Казахстане расширяются цифровые возможности для граждан

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает работу по совершенствованию и цифровизации государственных услуг в социальной сфере.

В целях повышения доступности и удобства услуг для граждан внедряется электронная запись на очное прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Сервис позволяет самостоятельно выбрать удобные дату и время посещения, что дает возможность заранее спланировать визит и избежать ожидания в живой очереди.

Пилотный запуск электронной очереди состоялся в Акмолинской области. Впоследствии сервис был также внедрен в городе Алматы.

По состоянию на 1 октября 2026 года услугой электронной записи воспользовались 2 580 граждан в Акмолинской области и 3 030 граждан в Алматы.

Записаться на прохождение МСЭ можно через Портал социальных услуг (aleumet.egov.kz). Для этого необходимо авторизоваться на портале с использованием электронной цифровой подписи и в разделе «Личный кабинет» выбрать услугу «Запись на освидетельствование». После этого гражданину предлагается выбрать подходящие дату и время посещения.

При оформлении записи система автоматически определяет отдел медико-социальной экспертизы в соответствии с территориальным принципом.

После подтверждения записи на номер телефона гражданина поступает SMS-сообщение с информацией о дате и времени освидетельствования, адресе соответствующего отдела МСЭ и номере талона. Дополнительное SMS-напоминание направляется за три дня до назначенной даты.

При изменении планов гражданин может самостоятельно отменить или перенести запись через «Личный кабинет».

В случае неявки на освидетельствование в назначенное время запись автоматически аннулируется. Об этом гражданин также получает соответствующее уведомление.

Внедрение электронной очереди призвано сделать процесс прохождения медико-социальной экспертизы более удобным и доступным для граждан, сократить время ожидания и повысить эффективность организации приема.

По результатам реализации проекта в Акмолинской области и городе Алматы будет рассмотрена возможность дальнейшего расширения сервиса и его внедрения в других регионах Казахстана.