Как работает цифровая платформа модернизации энергетического и коммунального секторов Казахстана

Реализация Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» предполагает работу с большим количеством проектов и объектов, находящихся на разных стадиях — от рассмотрения до непосредственной реализации. Для системного сопровождения этих процессов используется электронная платформа Национального проекта.



Платформа формирует единое информационное пространство для участников проекта и позволяет централизованно работать со сведениями о проектах, их текущем статусе и результатах мониторинга.

От рассмотрения проекта до реализаци

Одной из ключевых функций Платформы является отслеживание статуса проектов. По каждому проекту в системе отражается информация о стадии его прохождения. В частности, для проектов, перешедших к реализации, устанавливается статус «На реализации».



Это позволяет структурировать информацию о ходе Национального проекта и получать актуальные сведения о том, на каком этапе находится конкретный проект.



Цифровое сопровождение начинается уже на этапе рассмотрения проектов техническим оператором. Работа с представленными проектами осуществляется через единую информационную систему, где отражается информация о прохождении проекта.



Такой подход позволяет сосредоточить сведения и документацию в одном цифровом пространстве и обеспечить единый порядок работы с проектами.

Мониторинг объектов

Отдельным направлением является мониторинг объектов, на которых реализуются проекты.



Технический оператор проводит обследование объектов. В ходе работы специалисты оценивают фактическое состояние выполняемых работ, их соответствие проектным решениям и установленным требованиям.



По итогам мониторинга формируется соответствующий отчет. В нем отражаются результаты обследования объекта, выявленные замечания и другая информация, полученная в ходе мониторинга.



В дальнейшем эти материалы используются для сопровождения проекта.

Единое цифровое пространство

Таким образом, Платформа связывает несколько последовательных элементов работы: рассмотрение проекта, его реализацию, мониторинг объекта и фиксацию результатов проведенной работы.



Информация о проектах и результаты мониторинга аккумулируются в едином пространстве. Это позволяет структурировать данные, отслеживать ход реализации проектов и использовать результаты мониторинга для их дальнейшего сопровождения.



Для масштабного Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов такой подход обеспечивает последовательность работы с проектами на разных этапах их реализации.



При этом информация о проектах и результатах мониторинга является общедоступной. Это позволяет гражданам получать сведения о ходе реализации проектов и участвовать в общественном мониторинге их своевременности и качества.



В конечном счете цифровизация этих процессов направлена на то, чтобы работа с проектами не ограничивалась отдельными этапами и разрозненными сведениями. Связь между рассмотрением проекта, его статусом и результатами мониторинга позволяет формировать более целостное представление о ходе реализации каждого объекта.