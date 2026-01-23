Комитет государственных доходов продолжает масштабное внедрение цифровых технологий на автомобильных пунктах пропуска для ускорения прохождения границы и снижения административных барьеров для перевозчиков, передает BAQ.KZ.

По данным КГД, по всему периметру государственной границы поэтапно внедряется система электронной очереди CarGoRuqsat, которая уже показала устойчивые результаты на ключевых направлениях.

В настоящее время электронная очередь функционирует на пунктах пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Россией и Кыргызстаном. Система цифрового бронирования позволяет перевозчикам заранее планировать время пересечения границы, снижает риск образования заторов и делает процедуры более прозрачными.

CarGoRuqsat интегрирована с 18 информационными системами государственных органов. Благодаря этому перевозчики еще до прибытия на пункт пропуска получают информацию о возможных штрафах, задолженностях и необходимости оформления разрешительных документов, что позволяет минимизировать простои.

С момента внедрения сервиса на 34 пунктах пропуска со странами ЕАЭС электронной очередью воспользовались более 840 тысяч грузовых автомобилей, что подтверждает высокую востребованность и эффективность системы.

В ближайшее время география проекта будет расширена. 30 января 2026 года CarGoRuqsat планируется запустить на пункте пропуска "Кеген" в Алматинской области, а 16 февраля 2026 года — на пункте пропуска "Кордай" в Жамбылской области.

Для бронирования электронной очереди перевозчики могут воспользоваться мобильным приложением или веб-версией CarGoRuqsat, указав пункт пропуска, дату и время проезда, а также данные о водителе и транспортном средстве.

В Комитете государственных доходов рекомендуют оформлять электронную очередь заранее для сокращения времени ожидания и обеспечения бесперебойного движения грузового транспорта.