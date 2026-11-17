Покупки в интернете, договоры, подписанные электронной подписью, споры с недобросовестными партнерами. Именно эти вопросы, по мнению юристов Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции, должен решить новый Гражданский кодекс, разработать который предложил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Почему понадобился новый кодекс

Действующий Гражданский кодекс регулирует едва ли не всю повседневную жизнь людей, от покупки квартиры и наследства до любых договоров и долгов. Его приняли в 90-е годы, и, по словам Главы государства, свою задачу он выполнил.

«Действующий Гражданский кодекс, принятый еще в 90-е годы прошлого века, безусловно, в полной мере выполнил свою историческую миссию», – заявил Президент в Послании народу Казахстана.

Но время, по словам Касым-Жомарта Токаева, ушло вперед.

«Однако, каким бы качественным он ни был, Гражданский кодекс разрабатывался для экономики переходного периода при полном отсутствии цифровых технологий», – отметил Глава государства. «Поэтому считаю, что требуется принять новый Гражданский кодекс, который заложит фундамент плавного перехода к экономике будущего», – подчеркнул он.

Президент попросил депутатов Курултая вместе с Правительством приступить к разработке документа и выразил надежду, что Курултай примет новый кодекс до конца следующего года.

Право есть, но защищено ли оно

Руководитель Центра лингвистики и правовой терминологии Института законодательства и правовой информации, кандидат юридических наук Елеужан Серимов поддержал инициативу Президента.

«Я поддерживаю эту инициативу, поскольку обновление гражданского законодательства имеет особое значение для обеспечения правовой определенности, защиты частных интересов и дальнейшего развития институтов гражданского права», – написал эксперт.

Главную проблему он видит в том, что право, записанное в законе, еще не означает, что человек сможет им воспользоваться.

«Закрепление субъективного права в законодательстве само по себе не гарантирует его полноценной реализации», – отметил Серимов.

Поэтому, по его мнению, в новом кодексе нужно четче прописать.

границы, в которых человек может осуществлять свои права;

условия, при которых эти права защищаются;

последствия недобросовестных действий участников сделок.

Особое значение юрист придает правилам о добросовестности и запрете злоупотреблять правом.

«Например, при осуществлении права собственности или исполнении договорных обязательств действия одной стороны не должны необоснованно ущемлять законные интересы другой стороны», – пояснил он.

По мнению Серимова, кодекс должен найти баланс между свободой распоряжаться своими правами и обязанностью уважать права других.

«Совершенствование этих правовых механизмов позволит не только закрепить права граждан и организаций в законе, но и обеспечить их реальную защиту в гражданском обороте», – считает эксперт.

Договоры в эпоху интернета

Старший научный сотрудник отдела конституционного законодательства и государственного управления института, кандидат юридических наук Ерлан Абулгазин тоже назвал инициативу своевременной. Он считает, что работа над кодексом дает шанс пересмотреть обязательственное право, то есть нормы о договорах, долгах и ответственности сторон.

«Обязательственные отношения охватывают широкий круг вопросов, от исполнения договоров и возмещения убытков до обеспечения исполнения обязательств и определения правовых последствий их нарушения. Именно через данный институт реализуется значительная часть имущественных отношений между гражданами, предпринимателями и организациями», – пояснил эксперт.

Главный вызов, по его словам, связан с цифровизацией.

«Современное развитие экономики, электронной коммерции и цифровых способов взаимодействия ставит перед гражданским законодательством новые задачи», – отметил Абулгазин.

В первую очередь юрист предлагает продумать, как заключать и исполнять договоры в электронной форме, с какого момента возникают обязательства, как распределять риски между сторонами и кто отвечает, если условия договора выполнены ненадлежащим образом.

При этом, предупреждает эксперт, недостаточно просто добавить в закон новые виды договоров. Общие правила об обязательствах должны согласовываться с нормами об отдельных договорах, а интересы того, кто дает в долг, и того, кто должен, нужно уравновесить.