Электронные торги и порядок обжалования: что изменится в исполнительном производстве
Депутаты в первом чтении рассматривают законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства», передает BAQ.KZ.
Как сообщил депутат Дмитрий Колода, представляя законопроект, в рамках него, вносятся изменения в процедуру электронных торгов арестованного имущества. Взыскателю предоставляется право оставить имущество на любом этапе электронного аукциона.
Кроме того, если победитель торгов не оплатит покупку, право выкупа перейдет к участникам, которые ранее подтвердили свою цену.
Также предлагается упростить порядок обжалования действий судебного исполнителя, чтобы жалобы рассматривались быстрее.
Еще одна поправка позволит не передавать документы в другой регион без необходимости. Если должник работает или находится в исправительном учреждении в другом регионе, судебный исполнитель сможет направить туда только постановление об удержании денег из зарплаты.
