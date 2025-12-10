В Казахстане система электронного аудита продолжает демонстрировать высокую эффективность в контроле бюджетных расходов и минимизации коррупционных рисков, передает BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета внутреннего государственного аудита Ержан Мынжасаров на пресс-конференции в СЦК, внедрение электронного аудита с 2021 года позволило исключить непосредственный контакт с проверяемыми объектами и сократить командировочные расходы аудиторов почти в 4,5 раза. Ключевым инструментом контроля являются цифровые данные, поступающие из систем уполномоченного органа по исполнению бюджета.

"В 2024 году в рамках профиля рисковых платежей госучреждений было зафиксировано финансовых нарушений на 26 млрд тенге, которые подлежат возмещению и восстановлению", — отметил Мынжасаров.

В текущем году онлайн-бюджетный мониторинг порядка 5 тыс. бюджетных перечислений в рамках государственных закупок на сумму более 1 трлн тенге выявил 694 рисковых платежа на общую сумму 184,2 млрд тенге. В результате аудиторских мероприятий были зафиксированы финансовые нарушения на сумму около 60 млрд тенге.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение обязательств поставщикам начислена неустойка более 237 млн тенге.

Электронный аудит показал, что цифровизация контроля бюджетных расходов позволяет своевременно выявлять нарушения, повышает прозрачность и укрепляет доверие общества к государственным органам.