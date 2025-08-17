  • 17 Августа, 16:11

Электрощитовая загорелась в жилом доме в Усть-Каменогорске

Причина пожара устанавливается.

Сегодня, 15:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Электрощитовая загорелась в жилом доме в Усть-Каменогорске Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
82

В городе Усть-Каменогорск по пр. Назарбаева, в подъезде на 3 этаже произошло загорание электрощитовой, передает BAQ.KZ.

По информации МЧС, прибывшими пожарными расчетами из зоны задымления по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков спасено 2 человека, эвакуировано 6 человек, из них 1 ребенок.

Пожар ликвидирован.  Пострадавших нет.

Самое читаемое

Наверх