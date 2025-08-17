Электрощитовая загорелась в жилом доме в Усть-Каменогорске
Причина пожара устанавливается.
Сегодня, 15:32
82
В городе Усть-Каменогорск по пр. Назарбаева, в подъезде на 3 этаже произошло загорание электрощитовой, передает BAQ.KZ.
По информации МЧС, прибывшими пожарными расчетами из зоны задымления по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков спасено 2 человека, эвакуировано 6 человек, из них 1 ребенок.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
