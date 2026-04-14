KEGOC начал плановую подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. До октября компания намерена завершить ремонт 589 объектов и получить паспорт готовности к работе в условиях максимальных нагрузок, передает BAQ.kz.

В рамках ремонтной кампании в 2026 году предусмотрено обновление ключевых элементов инфраструктуры. В частности, запланирован ремонт:

•100 линий электропередачи

•38 единиц оборудования подстанций

•107 зданий и сооружений

•337 единиц автотранспорта

•7 единиц прочих основных средств

Все работы выполняются по утверждённым графикам с выводом оборудования в ремонт. Параллельно компания формирует аварийный запас материалов, запасных частей и конструкций, а также пополняет резервы трансформаторного масла и горюче-смазочных материалов.

Заместитель председателя правления KEGOC Бакытхан Жазыкбаев отметил значимость текущего этапа подготовки:

«Ремонтная кампания — один из самых ответственных периодов в работе KEGOC, когда компания концентрирует значительные производственные и технические ресурсы на подготовке электросетевых объектов к предстоящему максимуму потребления. В 2026 году ремонтные работы охватят 589 объектов. От того, насколько качественно и в установленные сроки будет выполнен этот объем, зависит готовность оборудования к надежной работе в осенне-зимний период».

Отдельное внимание в компании уделяют противопаводковым мероприятиям. В региональных филиалах созданы специальные комиссии, которые контролируют подготовку объектов к прохождению паводка. Принимаются меры по защите линий электропередачи, зданий и сооружений от воздействия талых вод.

KEGOC также поддерживает постоянную связь с местными исполнительными органами, подразделениями МЧС Казахстана и гидрометеорологическими службами для оперативного мониторинга ситуации и реагирования на возможные риски.

На случай внештатных ситуаций сформированы специальные комплексные бригады, оснащённые автотехникой, автономными источниками электроэнергии, насосами для откачки воды и запасами ГСМ. Дополнительно подготовлен аварийный резерв оборудования и материалов.

В компании отметили, что на текущий момент угрозы подтопления воздушных линий электропередачи и подстанций не зафиксировано.