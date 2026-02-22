В Северо-Казахстанской области десятки километров линий электропередач и сотни подстанций работают на пределе, сообщает BAQ.kz.

Износ оборудования по отдельным предприятиям достигает 97%, при этом регион до сих пор не имеет генерального плана развития электрических сетей. Проблему обсудили на расширенной коллегии управления энергетики и ЖКХ.

АО "СК РЭК", которое обслуживает Петропавловск и восемь районов области, управляет 13 тысячами километров сетей, 2 336 подстанциями и более 167 тысячами потребителей в 381 населённом пункте. За последние три года серьёзных аварий не допущено, однако количество отказов I–II степени остаётся высоким. В 2025 году было реконструировано 537 км линий и 53 подстанции, а в 2026 году запланированы ещё 482 км ЛЭП и 59 подстанций. В рамках Национального проекта на 2026–2029 годы предусмотрены вложения более 64 млрд тенге, что позволит снизить износ оборудования к 2030 году на 10,68%.

Тем не менее стратегического документа по развитию сетей в регионе нет. Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Анатолий Казановский подчеркнул, что две главные проблемы предприятия – отсутствие перспективного плана развития и сдерживание тарифов регулятором, что создаёт цепочку финансовых и технических рисков.

Генеральный директор ТОО "Кокшетау Энерго" Досымхан Аралбаев добавил, что в регионе ещё много участков, где линии находятся в неудовлетворительном состоянии. В случае серьёзной аварии отдельные населённые пункты могут остаться без электроэнергии из-за отсутствия резервного питания.

Аким области Гауез Нурмухамбетов поддержал инициативу энергетиков и отметил, что вопрос крайне серьёзный. "Региону нужен план развития электрических сетей. Износ оборудования по АО «СК РЭК» достигает 97%, по ТОО "Кокшетау-Энерго" – 81%. За что ни возьмись – везде рвётся. Необходимо выделить бюджетные средства для разработки плана развития сетей", – заявил он.

Глава области поручил уже в марте подготовить заявку на финансирование разработки генерального плана во время корректировки бюджета.