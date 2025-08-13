Электрошок на миллиарды: АлЭС оштрафовали за навязывание услуг в индустриальной зоне Алматы
Суд признал действия АлЭС злоупотреблением доминирующим положением на рынке.
АО "Алматинские Электрические Станции" привлечено к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке. По решению суда, компания оштрафована на 4,4 миллиарда тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.
Расследование, проведённое Департаментом агентства по городу Алматы, показало, что АлЭС обязывало энергоснабжающую организацию приобретать электроэнергию с навязанной услугой передачи через сети аффилированной компании, несмотря на отсутствие городских электросетей на территории индустриальной зоны.
Индустриальная зона Алматы создана для поддержки бизнеса и привлечения инвестиций — сейчас на её территории зарегистрировано 118 предприятий, общий объём инвестиций превышает 400 млрд тенге. В рамках государственной поддержки были проложены сети, напрямую подключённые к ТЭЦ-2, что должно было снизить затраты на энергопотребление.
Однако действия АлЭС фактически свели эти меры на нет, вызвав вмешательство антимонопольного органа. В результате было возбуждено административное дело по ч. 3-1 ст. 159 КоАП РК.
Суд признал вину компании, постановление вступило в законную силу, штраф уплачен в полном объёме.
