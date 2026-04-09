В Астане стартует масштабная модернизация системы общественного велопроката, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Проект предусматривает значительное обновление инфраструктуры. В столице планируется внедрение 1300 электрических велосипедов, а также расширение сети велостанций до 195.

Ожидается, что это позволит повысить доступность сервиса и сделать его более удобным для жителей и гостей города.

Почему решили обновить

Система велошеринга работает в Астане с 2014 года и является частью городской транспортной инфраструктуры.

На сегодняшний день она включает 155 станций и около 750 велосипедов. Однако оборудование постепенно изнашивается, что и стало одной из причин модернизации.

Обновление будет реализовано при поддержке АО «Самрук-Қазына» и корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust».

Что это даст городу

В акимате отмечают, что модернизация позволит повысить надежность сервиса, расширить сеть велостанций и увеличить количество велосипедов, а также будет способствовать внедрению экологичного транспорта.

В результате жителям предложат более современную и удобную альтернативу передвижения по городу.