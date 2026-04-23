Елена Рыбакина на первом матче турнира в Мадриде встретится с румынской теннисисткой
Встреча Рыбакиной и Русе запланирована на 23 апреля.
Сегодня 2026, 07:11
188Фото: Getty Images
Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на престижном турнире Madrid Open, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В матче 1/32 финала казахстанка сыграет против представительницы Румынии Елена-Габриэла Русе. Ранее Русе успешно преодолела стартовый раунд, обыграв хорватку Антония Ружич со счетом 2:1 по сетам.
Турнир в Мадриде считается одним из ключевых стартов грунтового сезона, где собираются ведущие теннисистки мира.
