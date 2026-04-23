Елена Рыбакина на первом матче турнира в Мадриде встретится с румынской теннисисткой

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на престижном турнире Madrid Open, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В матче 1/32 финала казахстанка сыграет против представительницы Румынии Елена-Габриэла Русе. Ранее Русе успешно преодолела стартовый раунд, обыграв хорватку Антония Ружич со счетом 2:1 по сетам.

Турнир в Мадриде считается одним из ключевых стартов грунтового сезона, где собираются ведущие теннисистки мира.



