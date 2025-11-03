Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на Итоговом турнире WTA, который проходит в Эр-Рияде. В матче группы Серены Уильямс казахстанская спортсменка одержала волевую победу над второй ракеткой мира - польской теннисисткой Игой Швентек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Поединок завершился со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Рыбакиной. После неудачного первого сета Елена полностью перестроила игру, взяла инициативу в свои руки и не оставила сопернице шансов во второй и третьей партиях.

Для Швентек, считавшейся фаворитом встречи, это поражение стало неожиданным. Рыбакина же укрепила свои позиции в группе и приблизилась к выходу в полуфинал престижного турнира.

Ранее казахстанка уверенно победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:1. В следующем матче группового этапа Елена встретится с ещё одной представительницей США - Мэдисон Киз, занимающей седьмое место в рейтинге WTA.