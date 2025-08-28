Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина уверенно продолжает борьбу на Открытом чемпионате США – спортсменка вышла в третий круг турнира, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Во втором раунде Рыбакина (10-я ракетка мира по версии WTA) встретилась с Терезой Валентовой из Чехии (WTA №96) и одержала победу со счётом 6:3, 7:6. Особенно яркой получилась вторая партия: при счете 2:5 казахстанка сумела отыграть четыре сетбола и вырвала победу на тай-брейке.

Эта победа стала для Рыбакиной юбилейной – 200-й над соперницами из топ-100 в рамках турниров WTA. Первый матч против теннисистки топ-100 Елена выиграла ещё в 2018 году, обыграв Тимею Бачински в Санкт-Петербурге.

В третьем раунде Елена встретится с британкой Эммой Радукану (№36 WTA) — победительницей US Open-2021. Напомним, что Радукану уже прошла японку Ену Шибахару и Джанис Тьен из Индонезии. В личных встречах преимущество на стороне Рыбакиной — 1:0: их единственный матч состоялся в 2022 году на харде в Сиднее.

А уже сегодня, 28 августа, на кортах US Open сыграют и другие представители Казахстана — Александр Бублик, Анна Данилина и Юлия Путинцева.