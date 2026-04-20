Елена Рыбакина официально вернулась на первое место в чемпионской гонке WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вновь вышла на первое место в чемпионской гонке WTA после победы на турнире в Штутгарте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В обновлённом рейтинге WTA Race Рыбакина поднялась с второй позиции на первую, обойдя Арину Соболенко. В активе Елены — 3983 очка, тогда как у Соболенко — 3800. Третью строчку по-прежнему занимает Джессика Пегула с 2905 баллами.

Также изменения произошли внутри первой десятки: Мирра Андреева поднялась на шестое место, поменявшись позициями с Виктория Мбоко, которая опустилась на седьмую строчку.

Ещё одна представительница Казахстана, Юлия Путинцева, потеряла три позиции и теперь занимает 39-е место в чемпионской гонке.