Елена Рыбакина отказалась от защиты титула на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсменка сообщила в своём заявлении.

Как сообщает Sports.kz, теннисистка отметила, что провела успешный сезон, однако сейчас её организм физически не готов к соревнованиям.

«Мне очень грустно сообщать всем своим болельщикам и тем, кто меня поддерживает, что, к сожалению, я вынуждена сняться с Итогового турнира WTA в этом году. Я провела невероятный сезон, но мой организм сейчас физически не готов к соревнованиям», — написала Рыбакина.

По словам спортсменки, некоторое время она проведёт дома, чтобы отдохнуть, восстановиться и подготовиться к сезону-2027. Также теннисистка выразила надежду вернуться в Индиан-Уэллс в марте.

На Итоговом турнире Рыбакина должна была защищать титул, завоёванный в прошлом году в Эр-Рияде без единого поражения.

Сезон-2026 казахстанка завершила с 54 победами и 14 поражениями. За это время она выиграла четыре титула: Australian Open, US Open, а также турниры в Штутгарте и Нинбо.