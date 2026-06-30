Елена Рыбакина победно стартовала на Уимблдоне

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно преодолела барьер первого круга на Уимблдонском турнире. Однако для этого ей пришлось изрядно понервничать. На старте «Большого шлема» казахстанка, занимающая сейчас вторую строчку в мировом рейтинге, встретилась с француженкой Лоис Буассон (154-е место в рейтинге WTA).

Поединок выдался непростым и растянулся на все три сета. В итоге Рыбакина вырвала победу со счетом 6:4, 1:6, 6:3. Теннисистки провели на траве 1 час 49 минут. За это время Елена успела оформить 6 эйсов, допустить 3 двойные ошибки и реализовать 2 брейк-поинта из 10 возможных.

Во втором раунде Уимблдона Рыбакину ждет соперница полегче на бумаге, но точно мотивированная. Елена сыграет с победительницей пары Елена-Габриэлла Русе (Румыния) — Кэти Макнели (США).