Елена Рыбакина победно стартовала на Уимблдоне
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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно преодолела барьер первого круга на Уимблдонском турнире. Однако для этого ей пришлось изрядно понервничать. На старте «Большого шлема» казахстанка, занимающая сейчас вторую строчку в мировом рейтинге, встретилась с француженкой Лоис Буассон (154-е место в рейтинге WTA).
Поединок выдался непростым и растянулся на все три сета. В итоге Рыбакина вырвала победу со счетом 6:4, 1:6, 6:3. Теннисистки провели на траве 1 час 49 минут. За это время Елена успела оформить 6 эйсов, допустить 3 двойные ошибки и реализовать 2 брейк-поинта из 10 возможных.
Во втором раунде Уимблдона Рыбакину ждет соперница полегче на бумаге, но точно мотивированная. Елена сыграет с победительницей пары Елена-Габриэлла Русе (Румыния) — Кэти Макнели (США).
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