Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок после завершения крупного турнира в Пекине, где определились новые позиции в одиночном и парном разрядах, передает BAQ.KZ.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила своё положение в мировом зачёте, поднявшись с 10-го на 9-е место. Несмотря на досрочное завершение турнира — казахстанка уступила в третьем круге немецкой теннисистке Еве Лис — её стабильные результаты и набранные очки позволили подняться в топ-10.
Юлия Путинцева, ещё одна представительница Казахстана, сохранила за собой 63-ю строчку, удерживая уверенные позиции в рейтинге.
В лидерах одиночного зачёта без изменений: первую строчку продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко, за ней — полька Ига Швёнтек, а тройку замыкает американка Кори Гауфф.
В парном разряде лидерство удерживает чешка Катержина Синякова, на втором месте — американка Тейлор Таунсенд, третью позицию занимает новозеландка Эрин Рутлифф.
Лучшей среди казахстанок в парном рейтинге остаётся Анна Данилина — она поднялась на одну строчку и теперь занимает 12-е место, уверенно приближаясь к мировой десятке.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Фотоловушка в "Алтын-Эмеле" запечатлела редких куланов