Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок после завершения крупного турнира в Пекине, где определились новые позиции в одиночном и парном разрядах, передает BAQ.KZ.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила своё положение в мировом зачёте, поднявшись с 10-го на 9-е место. Несмотря на досрочное завершение турнира — казахстанка уступила в третьем круге немецкой теннисистке Еве Лис — её стабильные результаты и набранные очки позволили подняться в топ-10.

Юлия Путинцева, ещё одна представительница Казахстана, сохранила за собой 63-ю строчку, удерживая уверенные позиции в рейтинге.

В лидерах одиночного зачёта без изменений: первую строчку продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко, за ней — полька Ига Швёнтек, а тройку замыкает американка Кори Гауфф.

В парном разряде лидерство удерживает чешка Катержина Синякова, на втором месте — американка Тейлор Таунсенд, третью позицию занимает новозеландка Эрин Рутлифф.

Лучшей среди казахстанок в парном рейтинге остаётся Анна Данилина — она поднялась на одну строчку и теперь занимает 12-е место, уверенно приближаясь к мировой десятке.