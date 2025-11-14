Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала новой рекордсменкой, вписанной в Книгу рекордов Гиннесса. Победа на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде принесла спортсменке 5,235 млн долларов — больше, чем когда-либо выигрывал любой теннисист в истории, как среди женщин, так и мужчин, передаёт BAQ.KZ.

Для сравнения, приз за победу на US Open в 2025 году составлял пять миллионов долларов, а итоговый турнир ATP 2024 принес Яннику Синнеру 4,881 млн долларов.

В 2025 году Рыбакина заработала 8,456 млн долларов, а общая сумма её карьерных призовых достигла 24,438 млн долларов.

Стоит отметить, что это уже не первое достижение спортсменки в Книге рекордов Гиннесса: ранее её имя было зафиксировано за участие в самом длинном тай-брейке турниров "Большого шлема" — 42 розыгрыша в матче против Анны Блинковой на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.