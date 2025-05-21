Елена Рыбакина, звезда казахстанского тенниса и чемпионка Уимблдона-2022, впечатляюще начала своё выступление на престижном турнире категории WTA 500 в Страсбурге (Франция), передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz. Во втором круге она уверенно обыграла 42-ю ракетку мира, китаянку Ван Синьюй, со счётом 6:1, 6:3, затратив на матч всего 64 минуты.

Женская теннисная ассоциация (WTA) высоко оценила выступление казахстанки, подчеркнув её мощную подачу и безупречную игру на задней линии. Рыбакина не уступила ни одного гейма на своей подаче и оформила шесть эйсов, снова подтвердив свой статус одной из самых опасных подающих в туре.

Это первый матч Рыбакиной в Страсбурге с 2020 года, когда она дошла до финала турнира. Тогда ей немного не хватило до титула, уступив Элине Свитолиной. Теперь, спустя пять лет, казахстанка вернулась в столицу Эльзаса с очевидным настроем на реванш за упущенную победу.

В личных встречах с Ван Синьюй счёт стал 2:0 в пользу Рыбакиной. Их первое противостояние состоялось ещё в 2019 году в Наньчане, где Елена также уверенно победила.