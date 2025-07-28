Елена Рыбакина завершила выступление в полуфинале турнире в Вашингтоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В матче за выход в финал первая ракетка Казахстана и 12-я в мировом рейтинге WTA неожиданно проиграла Лейле Фернандес из Канады (36-е место) со счетом 7:6, 6:7, 6:7.

Рыбакина считалась фаворитом встречи, однако матч затянулся почти на три часа и завершился драматичным тай-брейком в решающем сете. Канадка сыграет в финале с победительницей пары Анна Калинская (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Ранее на турнире Елена уверенно прошла Викторию Мбоко (Канада, 88-е место) и Магдалену Френх (Польша, 24-е место), не отдав соперницам ни одного сета.

Призовой фонд турнира WTA-500 в Вашингтоне в этом году составляет 1 282 951 долларов. Победительница получит 197 570 долларов и 500 рейтинговых очков.