Казахстанка Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на престижном турнире WTA 1000 в Монреале (Канада). В матче 1/8 финала первая ракетка Казахстана одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской - 5:7, 6:2, 7:5 — и пробилась в число восьми сильнейших, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

"Поединок длился более двух часов и стал настоящей проверкой на характер. Елена уступила первый сет, но затем заметно прибавила - заработала брейки во втором, а в решающей партии, при счете 5:5, включила максимальную концентрацию и дожала соперницу в концовке", - пишет спортивный портал.

WTA 1000 Монреаль. Хард. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 6:2, 7:5

Таким образом, Рыбакина в третий раз в сезоне добралась до стадии четвертьфинала на турнире категории WTA 1000 и теперь встретится еще с одной представительницей Украины - Мартой Костюк, которая в своем матче совершила камбэк против Маккартни Кесслер.