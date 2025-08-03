Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал Монреаля
Теннисистка одержала победу над украинкой Даяной Ястремской.
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Казахстанка Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на престижном турнире WTA 1000 в Монреале (Канада). В матче 1/8 финала первая ракетка Казахстана одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской - 5:7, 6:2, 7:5 — и пробилась в число восьми сильнейших, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
"Поединок длился более двух часов и стал настоящей проверкой на характер. Елена уступила первый сет, но затем заметно прибавила - заработала брейки во втором, а в решающей партии, при счете 5:5, включила максимальную концентрацию и дожала соперницу в концовке", - пишет спортивный портал.
WTA 1000 Монреаль. Хард. 1/8 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 6:2, 7:5
Таким образом, Рыбакина в третий раз в сезоне добралась до стадии четвертьфинала на турнире категории WTA 1000 и теперь встретится еще с одной представительницей Украины - Мартой Костюк, которая в своем матче совершила камбэк против Маккартни Кесслер.
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