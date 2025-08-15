Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал престижного турнира серии WTA 1000 в Цинциннати, США, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:1, 6:4. Встреча продлилась чуть больше часа. Рыбакина продемонстрировала мощную подачу, оформив 11 эйсов, допустив лишь одну двойную ошибку и реализовав 3 из 5 брейк-пойнтов.