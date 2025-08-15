  • 16 Августа, 00:12

Елена Рыбакина разгромила первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в США

В четвертьфинале казахстанка обыграла Арину Соболенко со счетом 6:1, 6:4.

Вчера, 23:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ktf.kz Вчера, 23:45
Вчера, 23:45
92
Фото: Ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал престижного турнира серии WTA 1000 в Цинциннати, США, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:1, 6:4. Встреча продлилась чуть больше часа. Рыбакина продемонстрировала мощную подачу, оформив 11 эйсов, допустив лишь одну двойную ошибку и реализовав 3 из 5 брейк-пойнтов.

"Это уже 11-й полуфинал уровня WTA 1000 в карьере Рыбакиной. За выход в финал соревнований в Цинциннати Елена поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в 1/4 финала обыграла россиянку Анну Калинскую", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх