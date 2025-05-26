Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 11-е место в рейтинге WTA, стартовала на Открытом чемпионате Франции, передаёт BAQ.KZ.

В первом круге "Ролан Гаррос" казахстанка встретилась с Хулией Риера из Аргентины (202-е место). Несмотря на статус явного фаворита, Рыбакина столкнулась с серьезным сопротивлением соперницы и сумела вырвать победу лишь в трех сетах — 6:1, 4:6, 6:4. Матч длился 1 час 47 минут.

Во втором круге Елена сыграет с 17-летней американской теннисисткой Ивой Йович (129-е место).

Напомним, что на прошлой неделе Рыбакина завоевала свой первый титул в 2025 году, выиграв турнир WTA 500 в Страсбурге.

В финале она обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.