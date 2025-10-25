Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио из-за проблем со спиной
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила причину своего отказа от участия в полуфинальном матче турнира WTA 500 в Токио.
Спортсменка должна была встретиться с чешской теннисисткой Линдой Носковой, однако снялась с соревнований перед началом игры, передаёт BAQ.KZ.
"Очень жаль, что я не могу играть сегодня. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, и я не могу выступать на 100%. Я разочарована, что мои фанаты не увидят меня сегодня, но надеюсь встретиться с вами в следующем году", — сказала Рыбакина в интервью официальному сайту WTA.
Несмотря на вынужденное снятие, участие в турнире в Токио стало для Елены важным этапом сезона. Выход в полуфинал позволил ей закрепиться в числе восьми сильнейших теннисисток мира и официально получить путёвку на Итоговый турнир WTA, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде.
