Спортсменка должна была встретиться с чешской теннисисткой Линдой Носковой, однако снялась с соревнований перед началом игры, передаёт BAQ.KZ.

"Очень жаль, что я не могу играть сегодня. На этой неделе у меня были проблемы со спиной, и я не могу выступать на 100%. Я разочарована, что мои фанаты не увидят меня сегодня, но надеюсь встретиться с вами в следующем году", — сказала Рыбакина в интервью официальному сайту WTA.

Несмотря на вынужденное снятие, участие в турнире в Токио стало для Елены важным этапом сезона. Выход в полуфинал позволил ей закрепиться в числе восьми сильнейших теннисисток мира и официально получить путёвку на Итоговый турнир WTA, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде.