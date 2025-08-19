Елена Рыбакина улучшила своё положение в парном рейтинге WTA
Спортсменка продолжает покорять мир тенниса.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает уверенно развивать свою карьеру, улучшив своё положение в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В обновлённом списке Рыбакина отыграла четыре позиции и теперь занимает 271-е место.
Этому результату способствовала недавняя успешная игра в парном разряде. В прошлом месяце, на турнире в Вашингтоне, Рыбакина и её партнёрша, британка Эмма Радукану, дошли до полуфинала, что дало им достаточно очков для поднятия в рейтинге. В результате, обе теннисистки теперь делят 271-е место в мировом списке.
Кроме того, в парный рейтинг WTA вернулась и Галина Воскобоева, возобновившая свою карьеру. Воскобоева продвинулась сразу на 26 позиций и теперь занимает 512-е место в мировом рейтинге.
