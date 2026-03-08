Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе
В решающем сете Елена уверенно взяла инициативу и довела встречу до победы.
Сегодня 2026, 15:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:31Сегодня 2026, 15:31
57Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в своем первом матче на турнире серии Masters в Индиан-Уэллс, передает BAQ.KZ.
Первая ракетка Казахстана среди женщин начала выступление со второго круга и в напряжённом поединке обыграла представительницу США Хэйли Баптист — 7:6, 2:6, 6:2. Матч получился упорным: после победы на тай-брейке в первом сете Рыбакина уступила во второй партии, однако в решающем сете уверенно взяла инициативу и довела встречу до победы.
Согласно турнирной сетке, казахстанка имеет шанс приблизиться в рейтинге к польской теннисистке Иге Свёнтек. Потенциально спортсменки могут встретиться на турнире лишь на стадии полуфинала.
В следующем раунде соперницей Рыбакиной станет победительница матча между Мартой Костюк и Тэйлор Таунсенд.
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Казахстанские учёные создали устройство для выработки энергии из вибраций
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана
- Суд США не позволил администрации Трампа лишить защиты 350 тысяч гаитян