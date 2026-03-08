Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в своем первом матче на турнире серии Masters в Индиан-Уэллс, передает BAQ.KZ.

Первая ракетка Казахстана среди женщин начала выступление со второго круга и в напряжённом поединке обыграла представительницу США Хэйли Баптист — 7:6, 2:6, 6:2. Матч получился упорным: после победы на тай-брейке в первом сете Рыбакина уступила во второй партии, однако в решающем сете уверенно взяла инициативу и довела встречу до победы.

Согласно турнирной сетке, казахстанка имеет шанс приблизиться в рейтинге к польской теннисистке Иге Свёнтек. Потенциально спортсменки могут встретиться на турнире лишь на стадии полуфинала.

В следующем раунде соперницей Рыбакиной станет победительница матча между Мартой Костюк и Тэйлор Таунсенд.