Елена Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Аманду Анисимову
Сегодня, 22:53
Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина начала Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде с уверенной победы, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. Шестая ракетка мира за 58 минут разгромила американку Аманду Анисимову (№4 рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Рыбакина действовала агрессивно и безошибочно: выполнила 7 эйсов, допустила лишь одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Её мощная подача и точная игра на приёме не оставили сопернице шансов. Следующий матч в группе Серены Уильямс Елена проведёт против Иги Швентек — второй ракетки мира из Польши. Эта встреча обещает стать одной из самых ярких в групповом этапе турнира.
