Елена Рыбакина уверенно стартовала на турнире в Лондоне
Теннисистка обыграла британскую теннисистку Хитер Уотсон.
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Казахстанская звезда тенниса Елена Рыбакина с победы начала свой путь на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне, передает BAQ.KZ. В матче второго круга, прошедшем 12 июня, первая ракетка Казахстана и 11-я в мировом рейтинге без особых затруднений обыграла британскую теннисистку Хитер Уотсон, которая пробилась в основную сетку через квалификацию и занимает 164-е место в рейтинге WTA.
Итог встречи - 6:4, 6:2 в пользу Рыбакиной. Казахстанка действовала стабильно и уверенно, показав хороший уровень игры на траве, что особенно важно в преддверии Уимблдона - главного турнира сезона на этом покрытии.
Следующей соперницей Елены станет опытная немецкая теннисистка Татьяна Мария, 86-я в мировом рейтинге. 37-летняя Мария также начала турнир с квалификации, что добавляет интриги их предстоящему поединку.
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