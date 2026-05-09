Елена Рыбакина уверенно стартовала на турнире в Риме

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно начала выступление на турнире категории WTA 1000 в Риме, обыграв представительницу Греции Мария Саккари, передает BAQ.KZ.

Встреча прошла под контролем казахстанской спортсменки. В первом сете Рыбакина действовала уверенно и завершила его в свою пользу со счётом 6:4. Во второй партии её преимущество стало ещё более заметным — соперница уже не смогла навязать серьёзной борьбы, и матч завершился со счётом 6:1.

Таким образом, Рыбакина одержала победу в двух сетах и вышла в следующий раунд соревнований.

Теннис. Турнир WTA 1000 (Рим, Италия), второй круг:

Саккари — Рыбакина — 0:2 (4:6, 1:6)

В 1/16 финала казахстанская теннисистка сыграет против представительницы Филиппин Александра Эала, занимающей 42-е место в мировом рейтинге. Ранее соперницы между собой не встречались.