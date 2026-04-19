Елена Рыбакина уверенно выиграла турнир WTA 500 в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вновь стала чемпионкой престижного турнира WTA 500 в Штутгарте, уверенно обыграв в финале чешскую теннисистку Каролину Мухову — 7:5, 6:1, передает BAQ.KZ.

Финальный матч начался с упорной борьбы, однако в ключевые моменты первого сета Рыбакина сумела прибавить и забрала партию, а во втором сете полностью доминировала на корте, не оставив сопернице шансов.

По ходу турнира казахстанская спортсменка провела несколько напряжённых встреч. В первом раунде она обыграла Диану Шнайдер — 6:3, 6:4. В четвертьфинале Рыбакина вырвала победу у Лейлы Фернандес в трёхсетовом матче — 6:7, 6:4, 7:6. В полуфинале она уверенно прошла Мирру Андрееву — 7:5, 6:1.

Победа в Штутгарте принесла Рыбакиной 500 рейтинговых очков и призовые в размере 161 310 евро. Также по традиции турнира чемпионка получила главный трофей — автомобиль Porsche 911 Carrera S.

Этот титул стал для Рыбакиной вторым в сезоне 2026 года после победы на Australian Open. Ранее она уже выигрывала турнир в Штутгарте в 2024 году, подтвердив свой статус одной из сильнейших теннисисток мира.