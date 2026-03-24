Елена Рыбакина уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000
Вторая ракетка мира разгромила австралийку Талию Гибсон.
Сегодня 2026, 08:49
Фото: Getty Images
Елена Рыбакина уверенно продолжает борьбу на турнире WTA 1000, передает BAQ.KZ.
Казахстанская теннисистка, вторая ракетка мира, вышла в 1/4 финала, не оставив шансов сопернице в 1/8 финала.
В матче за выход в четвертьфинал Рыбакина встретилась с австралийкой Талией Гибсон (68 WTA) и уверенно разобралась с ней в двух сетах.
WTA 1000. Майами 1/8 финала
Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Талия Гибсон (Австралия, 68) – 6:2, 6:3
До этого казахстанка также уверенно прошла предыдущий раунд, обыграв украинку Марту Костюк.
Таким образом, Рыбакина продолжает уверенное выступление на турнире и выходит в четвертьфинал.
