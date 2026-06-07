Елена Рыбакина узнала возможных соперниц на турнире в Лондоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая второе место в рейтинге WTA, узнала возможных соперниц на турнире Queen’s Club Championships в Лондоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Первый круг Рыбакина пропустит. В 1/8 финала она может сыграть с Марией Саккари или квалифаером.

В четвертьфинале потенциальными соперницами казахстанки являются Чжэн Циньвэнь, Жаклин Кристиан, Кэти Бултер или Лейла Фернандес.

В полуфинале Рыбакина может встретиться с Викторией Мбоко, Каролиной Плишковой, Марией Боузковой или Мартой Костюк.

В финале возможными соперницами казахстанской теннисистки являются Сорана Кырстя, Белинда Бенчич, Ива Йович или Аманда Анисимова.