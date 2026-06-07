Елена Рыбакина узнала возможных соперниц на турнире в Лондоне
Сегодня 2026, 22:15
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Сегодня 2026, 22:15Сегодня 2026, 22:15
144Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая второе место в рейтинге WTA, узнала возможных соперниц на турнире Queen’s Club Championships в Лондоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Первый круг Рыбакина пропустит. В 1/8 финала она может сыграть с Марией Саккари или квалифаером.
В четвертьфинале потенциальными соперницами казахстанки являются Чжэн Циньвэнь, Жаклин Кристиан, Кэти Бултер или Лейла Фернандес.
В полуфинале Рыбакина может встретиться с Викторией Мбоко, Каролиной Плишковой, Марией Боузковой или Мартой Костюк.
В финале возможными соперницами казахстанской теннисистки являются Сорана Кырстя, Белинда Бенчич, Ива Йович или Аманда Анисимова.
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