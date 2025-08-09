Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вернулась в топ-10 мирового рейтинга после успешного выступления на турнире в Монреале, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Выйдя в полуфинал престижного турнира, Рыбакина опередила в рейтинге американку Эмму Наварро и испанку Паулу Бадосу. Также в десятке лучших свои позиции укрепила чемпионка Australian Open Мэдисон Киз: она стала шестой, обойдя Циньвэнь Чжэн и Аманду Анисимову.

Среди других казахстанских спортсменок: Анна Данилина занимает 10-ю строчку в парном рейтинге. На этой неделе Елена Рыбакина и Анна Данилина примут участие в турнире серии "Мастерс" в Цинциннати, а Юлия Путинцева уже завершила свои матчи в Огайо.