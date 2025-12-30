Елена Рыбакина вошла в пятёрку самых успешных теннисистов сезона
Рейтинг отражает исключительно результаты, показанные спортсменами на корте.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина по итогам теннисного сезона 2025 года вошла в пятёрку лучших представителей мирового тенниса по заработкам на корте, передает BAQ.KZ.
Как сообщает авторитетный портал Sportico, казахстанская теннисистка заняла пятое место в рейтинге теннисистов и теннисисток по объёму призовых без учёта спонсорских контрактов. Чистый доход Рыбакиной за сезон составил 8,46 млн долларов США.
Отмечается, что рейтинг составлен без разделения по гендерному признаку и отражает исключительно результаты, показанные спортсменами на корте. По итогам сезона Елена Рыбакина также вошла в пятёрку лучших теннисисток мира, подтвердив статус одной из самых стабильных и успешных игроков тура.
