Олжас Куспеков: Интеллект и технологии – главное оружие нашей армии в XXI веке

Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева 6 мая перед военнослужащими стало не просто традиционным поздравлением, а настоящей программой модернизации силового блока. Жесткие сроки реформ, внедрение новых социальных лифтов для молодежи и борьба за умы подрастающего поколения – все эти вопросы выходят далеко за рамки чисто военных задач. О том, как эти поручения Главы государства будут реализовываться с точки зрения современного государственного менеджмента и работы с молодежью, в интервью с BAQ.KZ рассказал депутат Мажилиса (фракция «Respublika») Олжас Куспеков.

– Олжас Хайроллаевич, в своей речи Верховный главнокомандующий поставил амбициозную задачу: провести технологическую модернизацию армии всего за два года. Как представитель партии, выступающей за инновации, как вы оцениваете такой дедлайн? За счет чего армия может совершить этот рывок?

– С точки зрения современного менеджмента, два года – это отличный срок. В IT-сфере или бизнесе никто не строит планы на десятилетия вперед, потому что технологии меняются каждый месяц. Президент задает Вооруженным силам именно такой, современный, проектный темп работы. У нас нет времени на долгие бюрократические раскачки.

Сегодня исход любых конфликтов в мире решают не только броня и количество личного состава, но и «умные» технологии. Модернизация армии за два года означает форсированное развитие кибервойск, систем радиоэлектронной борьбы, интеграцию искусственного интеллекта в управление войсками и массовое внедрение беспилотников. Нам нужна компактная, высокоинтеллектуальная и мобильная армия. И Парламент готов поддержать любые бюджетные и законодательные инициативы Минобороны, если они будут направлены на реальные инновации, а не на устаревшие концепции.

– Президент анонсировал мощный стимул: поправки, которые позволят присваивать отличникам военных вузов звание «старший лейтенант» сразу после выпуска. Как такие меры способны вернуть престиж воинской службы среди молодежи?

– Это классический, очень правильный пример меритократии – власти достойных. Государство посылает молодым людям четкий сигнал: если ты умен, старателен и обладаешь лидерскими качествами, твой социальный лифт включится на максимальную скорость с первого же дня службы.

В XXI веке главный ресурс любой структуры – это человеческий капитал. Армия сегодня конкурирует за таланты с IT-компаниями, банками и корпорациями. Чтобы привлечь туда лучших из лучших, нужны не только патриотические призывы, но и прагматичные, понятные условия: прозрачный карьерный рост, ипотечные программы, конкурентная зарплата. Повышение звания для отличников – это блестящий HR-ход Главы государства, который показывает, что современной армии нужны в первую очередь интеллектуалы.

– Глава государства подчеркнул, что обществу нужны настоящие, а не мнимые герои. Он привел в пример подвиги Кенжебая Маденова и капитана Газиза Байтасова. Как государство должно транслировать истории этих людей, чтобы они стали реальными кумирами для поколения TikTok?

– Это важнейший вопрос информационной политики. Сегодня мы находимся в условиях жесткой борьбы за умы молодежи. В интернете полно фальшивых кумиров, транслирующих сомнительные ценности. И Президент абсолютно прав: мы должны противопоставить им наших реальных героев.

Но здесь важна форма подачи. Сухие тексты в учебниках работают слабо. Нам нужно «упаковывать» истории Кенжебая Маденова, водрузившего знамя над берлинской ратушей, или капитана Байтасова в современные, динамичные форматы. Это должны быть качественные фильмы, графические новеллы, подкасты, вирусные ролики в соцсетях. Патриотизм нужно делать стильным, понятным и искренним. Уважение к людям, которые каждый день рискуют жизнью ради страны, должно стать естественной частью нашего культурного кода.

– В выступлении также было отмечено, что сильная армия и защита общественного порядка неразрывно связаны с построением Передового государства. Насколько сегодня принцип «Закон и Порядок» важен для экономики страны?

– Это базис, без которого не работает ни одна экономическая модель. Деньги, как известно, любят тишину. Ни один серьезный глобальный инвестор не придет в страну, если у нее слабые границы, нестабильная внутренняя ситуация или если на улицах нет элементарного правопорядка.

Когда Президент говорит о необходимости укреплять силовой блок и утверждает идеологию «Закона и Порядка», он обращается не только к военным, но и к бизнесу, и к международным партнерам. Сильная армия и профессиональная полиция – это главная гарантия нашей внутренней стабильности. Это тот щит, за которым наша экономика может спокойно развиваться, привлекать инвестиции и строить Справедливый Казахстан.