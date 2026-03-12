Елена Рыбакина вышла в четверть финал турнира в США
144Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передает BAQ.KZ.
Елена Рыбакина одержала победу над британской теннисисткой Сонай Картал, занимающей 54-е место в мировом рейтинге.
Встреча завершилась досрочно: при счете 6:4, 4:3 в пользу казахстанки соперница отказалась продолжать матч.
Поединок длился 1 час 19 минут. За это время Рыбакина выполнила шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.
