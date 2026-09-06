Елена Рыбакина вышла в четвертый круг US Open

Елена Рыбакина одержала третью победу подряд на US Open-2026 и пробилась в четвертый круг турнира. В матче за выход в следующую стадию вторая ракетка мира обыграла украинку Юлию Стародубцеву, занимающую 58-е место в мировом рейтинге.

Встреча на хардовом покрытии завершилась в пользу Рыбакиной в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:3. Теннисистки провели на корте один час 53 минуты.

По ходу матча казахстанская спортсменка выполнила 12 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов.

В следующем раунде Рыбакина встретится с японкой Наоми Осакой, занимающей 13-ю позицию в мировом рейтинге. Победительница этого противостояния выйдет в четвертьфинал заключительного в сезоне турнира Большого шлема.

US Open является последним турниром Большого шлема в теннисном сезоне. Турнир проходит в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин, а также в смешанном парном разряде.