Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Цинциннати
Она обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс.
Сегодня, 23:15
95Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла бельгийку Элисе Мертенс в матче третьего круга турнира серии WTA 1000 в США, передает BAQ.KZ.
Рыбакина пробилась в четвёртый круг турнира категории WTA 1000 в Цинциннати, обыграв бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс (12 WTA) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Матч продолжался 2 часа 12 минут. Рыбакина выполнила 11 эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде казахстанская спортсменка встретится с американкой Мэдисон Киз (6 WTA).
