Рыбакина пробилась в четвёртый круг турнира категории WTA 1000 в Цинциннати, обыграв бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс (12 WTA) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. Рыбакина выполнила 11 эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде казахстанская спортсменка встретится с американкой Мэдисон Киз (6 WTA).