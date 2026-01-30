Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уверенно пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии-2026. В полуфинальном матче в Мельбурне казахстанская теннисистка обыграла представительницу США Джессику Пегулу в двух сетах, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Победа позволила Рыбакиной войти в число всего четырех действующих теннисисток, которые выиграли свои первые два полуфинальных матча Australian Open в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось лишь Наоми Осаке, Арине Соболенко и Виктории Азаренко.

В решающем матче турнира Рыбакина встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в своем полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину.

Финал Australian Open-2026 обещает стать одним из самых ожидаемых матчей турнира.