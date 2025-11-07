Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в финал Итогового турнира WTA, одержав волевую победу над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Матч завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Начав встречу не лучшим образом, Рыбакина уступила первый сет, однако сумела собраться и в следующих партиях переломила ход матча в свою пользу.

В решающем поединке казахстанка встретится с победительницей полуфинала между Ариной Соболенко и Аманды Анисимовой. Финал состоится 8 ноября.