Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
Казахстанская теннисистка впервые сыграет в финале престижного турнира.
Вчера, 23:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:47Вчера, 23:47
200Фото: ktf.kz
Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в финал Итогового турнира WTA, одержав волевую победу над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Матч завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
Начав встречу не лучшим образом, Рыбакина уступила первый сет, однако сумела собраться и в следующих партиях переломила ход матча в свою пользу.
В решающем поединке казахстанка встретится с победительницей полуфинала между Ариной Соболенко и Аманды Анисимовой. Финал состоится 8 ноября.
Самое читаемое
- Контроль не спасёт: аналитики рассказали, почему бензин АИ-92 продолжит расти в цене
- Движение ограничено: на трассах Акмолинской и Павлодарской областей сильный гололёд
- Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
- Казахстан объявил о намерении присоединиться к Соглашениям Авраама
- Землю накроет мощнейшая магнитная буря года