Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в финал Australian Open-2026, передает BAQ.KZ.

Как сообщает федерация тенниса Казахстана, в полуфинальном матче пятая ракетка планеты победила в двух партиях американку Джессику Пегулу, занимающую 6-е место в мировом рейтинге, - 6:3, 7:6 (9:7). Встреча длилась 1 час и 40 минут.

26-летняя казахстанка третий раз в карьере вышла в финал "Большого шлема". На Уимблдоне-2022 она стала чемпионкой, а на Открытом чемпионате Австралии -2023 уступила Арине Соболенко со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

На пути к финале Рыбакина также победила представительницу Словении Кайю Йуван, Варвару Грачеву, чешку Терезу Валентову, бельгийку Элизу Мертенс, и польскую теннисистку Игу Швентек, не отдав соперницам ни одного сета.

В матче за титул казахстанка сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь).

Женский финал первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" пройдет в Мельбурне 31 января.