Елена Рыбакина вышла в финал турнира "Большого шлема"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в финал Australian Open-2026, передает BAQ.KZ.
Как сообщает федерация тенниса Казахстана, в полуфинальном матче пятая ракетка планеты победила в двух партиях американку Джессику Пегулу, занимающую 6-е место в мировом рейтинге, - 6:3, 7:6 (9:7). Встреча длилась 1 час и 40 минут.
26-летняя казахстанка третий раз в карьере вышла в финал "Большого шлема". На Уимблдоне-2022 она стала чемпионкой, а на Открытом чемпионате Австралии -2023 уступила Арине Соболенко со счетом 6:4, 3:6, 4:6.
На пути к финале Рыбакина также победила представительницу Словении Кайю Йуван, Варвару Грачеву, чешку Терезу Валентову, бельгийку Элизу Мертенс, и польскую теннисистку Игу Швентек, не отдав соперницам ни одного сета.
В матче за титул казахстанка сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь).
Женский финал первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" пройдет в Мельбурне 31 января.
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- Землю в Алматинской области делили по поддельным документам акимов
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании